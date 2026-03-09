Muş Ovası'nda Leylekler Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Ovası'nda Leylekler Geldi

09.03.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Ovası, leyleklerin baharın habercisi olarak dönmeye başlamasıyla canlılık kazandı.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarının arasında yer alan Muş Ovası, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla ovadaki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direği, cami kubbeleri ve evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Yöre sakinleri, yıllardır ev sahipliği yaptıkları diğer leyleklerin de bölgeye gelişini bekliyor.

Yelalan köyünde yaşayan Fesih Yaşlı, AA muhabirine, köyde 15 leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.

Leyleklerin bu aydan itibarın köye geldiğini ve eylülde de göç ettiğini anlatan Yaşlı, "Leylekler köyde yavruları büyütüp sonra gidiyorlar. Onlar geldiğinde bahar geldi diyoruz. Yıllardır bölgede onlara ev sahipliği yapıyoruz. Leylekleri seviyoruz." dedi.

Suphi Yaşlı da baharın müjdecisi leyleklerin köye gelmeye başladığını belirtti.

Köyde yaklaşık 50 yıldır leylek yuvalarının bulunduğunu kaydeden Yaşlı, "Leylekler yuvalarına yerleşti. Hava soğuduğunda göç ediyorlar. Çok temiz ve güzel bir hayvan. Leylekler, köyde genelde yuvalarını elektrik direkleri ve çatılara yapıyor. Onları koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Ovası'nda Leylekler Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:22:56. #7.12#
SON DAKİKA: Muş Ovası'nda Leylekler Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.