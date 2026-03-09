Muş Ovası'nda Leylekler Geldi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarının arasında yer alan Muş Ovası, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla ovadaki köylerde bulunan yuvalarına dönmeye başladı.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direği, cami kubbeleri ve evlerin çatısına yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Yöre sakinleri, yıllardır ev sahipliği yaptıkları diğer leyleklerin de bölgeye gelişini bekliyor.

Yelalan köyünde yaşayan Fesih Yaşlı, AA muhabirine, köyde 15 leylek yuvasının bulunduğunu söyledi.

Leyleklerin bu aydan itibarın köye geldiğini ve eylülde de göç ettiğini anlatan Yaşlı, "Leylekler köyde yavruları büyütüp sonra gidiyorlar. Onlar geldiğinde bahar geldi diyoruz. Yıllardır bölgede onlara ev sahipliği yapıyoruz. Leylekleri seviyoruz." dedi.

Suphi Yaşlı da baharın müjdecisi leyleklerin köye gelmeye başladığını belirtti.

Köyde yaklaşık 50 yıldır leylek yuvalarının bulunduğunu kaydeden Yaşlı, "Leylekler yuvalarına yerleşti. Hava soğuduğunda göç ediyorlar. Çok temiz ve güzel bir hayvan. Leylekler, köyde genelde yuvalarını elektrik direkleri ve çatılara yapıyor. Onları koruyoruz." ifadelerini kullandı.