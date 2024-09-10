Muş Havalimanı Pistine Yıldırım Düştü

Güncel

Olaydan paçayı sıyıracağını düşünen adam bir şeyi hesaba katmadı

Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş

Ronaldo\'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

MUŞ Sultan Alparslan Havalimanı'nın pistine gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu hasar oluştu. Kullanılama kapatılan pist, yapılan onarım çalışmasıyla yeniden açıldı.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nın pistinin yakınına gece saatlerinde yıldırım düştü. Küçük çaplı hasar oluşan pist, kullanıma kapatıldı. Bunun üzerine İstanbul- Muş seferini yapan 2 uçaktan biri Erzurum'a, diğeri ise Elazığ'a yönlendirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmayla pist onarıldı, hava trafiği tekrar normale döndü.