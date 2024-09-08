Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Tamamlandı - Son Dakika
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Muş'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Tamamlandı

Muş\'ta 11. Uluslararası Onkoloji Günleri Tamamlandı

Muş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri etkinliği, 'Kanserden Daha Güçlüyüz' sloganıyla sona erdi. Etkinlikte kanser tanısı ve tedavisi, sivil toplum örgütleri ve kanseri yenenlerin hikayeleri konularında paneller düzenlendi. Etkinliğe birçok ülkeden akademisyenler, doktorlar, hastalığı yenenler ve davetliler katıldı.

08.09.2024 15:16
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Muş'ta, Genç Birikim Derneğince düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" etkinliği tamamlandı.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda "Kanserden Daha Güçlüyüz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin 3. gününde, "kanser tanısı ve kanser tedavisinde yeni nesil yaklaşımlar", "kansere karşı sivil toplum örgütü" ve "benim hikayem" başlıklı paneller düzenlendi.

Programa katılan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, gazetecilere, etkinlikte dolu dolu 3 gün geçirdiklerini ve yurt dışından da katılımın olduğunu anlattı.

Abukan, şöyle konuştu:

"Gelecek yıl 12.'sini düzenleyeceğiz. Bu organizasyonun Muş'a katkısı çok. Diğer ülkelerden gelen insanlar, Muş'umuzu tanıyor. Derneğimize, Muş Valimiz Satın Avni Çakır'a katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir eğitim oldu, eşimle bütün oturumlara katıldık. Sağlıklı günler diliyoruz. Erken teşhis konusuna da herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Etkinliğin ilk günü erken teşhis konusunda farkındalık için yürüyüş düzenledik. Muşlular yoğun katılım gösterdi. Kanser hayatın olağan gerçeği. Tüm vatandaşlarımıza kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce ise verimli bir program olduğunu ifade ederek, "Halkımız, bilim insanlarımız, basın mensuplarımız, hastalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kanseri gündeme alacak şekilde hem bilimsel hem de sosyal yönden verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki hedefimiz toplantıda ortaya çıkan sonuçları yaygınlaştırmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanların, katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona eren etkinliğe, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, 10 ülkeden ve birçok ilden akademisyenler, gönüllüler, doktorlar, hastalığı yenenler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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