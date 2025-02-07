Muş\'ta 4 Hükümlü Tutuklandı

Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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