Muş'ta kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yolda çalışmalar devam ediyor
MUŞ - Muş'ta kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için 7/24 esasına göre çalışmalar devam ediyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mart ayının son günlerinde kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunun açılması için başlattığı çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu coğrafyada çığ riskine rağmen 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde 3 gündür görev yapan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için gece gündüz çaba gösteren ekipler, yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve kar tabakasının oldukça sertleştiği yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Karın iş makinesinin boyunu açtığı yolda çalışmalarını sürdüren iş makinesi operatörü Kerem Çakır, 25 yıldır karla mücadelede yer aldığını belirterek, "Ben 25 yıldır iş makinesi operatörlüğü yapıyorum. Burada çığ tehlikesi var. Geçen günlerde bir çığ tehlikesi geçirdik. Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisinde karla mücadele çalışmasını yürütüyoruz. Şu anda ovada çiçekler açmış, biz de burada karla mücadelemize devam ediyoruz. Yer yer 6-7 metre kar var. Kar çok sert. Makine çok zorlanıyor. Günde 2-3 kilometre yol açabiliyoruz. Burası rampa. Gece gündüz çift vardiya çalışıyoruz. Biz saat 18.00'dan sonra işi bırakacağız, gece vardiyası gelecek. İki güne kadar yolu ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi iş makinesine 4 zincir taktık. İş makinesi zincirli olmasa gidemeyiz. Aşırı bir rampamız var. Her yerde ilkbahar mevsimi yaşanırken biz karla mücadele ediyoruz. Muş'un en yüksek mevkilerinden biri" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta 7 Metre Kar Kalınlığına Rağmen Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Van'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakırhan, seçimde destek isteyerek belediyeleri güçlü bir şekilde alacaklarını ve halkın refahı için projeleri olduğunu belirtti.
AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları başkan yardımcıları, seçim faaliyetleri sırasında CHP Belediye Meclis Üyesi adayı ve yanındaki kişi tarafından darbedildiklerini iddia ederek polise şikayette bulundu. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı olayı üzücü olarak nitelendirirken, CHP İl Başkanı'ndan özür dilemesini istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere insani yardımlarda bulunduktan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentini vuran İsrail hava saldırılarında ölü sayısı daha önce bildirilen 36'dan 42'ye yükseldi. Saldırılarda Hizbullah'a ait bir depo ve savunma fabrikaları hedef alındı. İsrail ordusu, Halep kırsalındaki birden fazla noktayı hedef aldı.
2024 Makao Uluslararası Çevre İşbirliği Forumu ve Fuarı (2024 MIECF), Perşembe günü Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Forum, 'Yeşil Dönüşümle Çift Karbon Hedefine Ulaşma' temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte çevre korumayla ilişkili ürün ve hizmetlerin sergilendiği 560'tan fazla sergi standı kuruldu. Ayrıca yeşil finansman, karbon nötr olma ve yeşil dönüşüm gibi konulara odaklanan 'Yeşil Forum' oturumları da planlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya ve bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ettiğini söyledi. Özel, ayrıca gençleri öncelediklerini vurgulayarak CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?