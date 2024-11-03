Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması

Geniş Video İzle

Muş’ta AFAD gönüllüleri için yürüyüş etkinliği düzenlendi, Vali Çakır gönüllülerin önemini vurguladı.

03.11.2024 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, gönüllüleri ile buluştu

MUŞ - Muş'ta 'Destek AFAD Gönüllüleri Buluşması' çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Sultan Alparslan Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan Muş Valisi Avni Çakır, "Gönüllülerin yaptığı gösterileri izledik. Bu etkinlikteki amacımız, AFAD hallerinde sadece kamu personeliyle, devlet memuruyla bu işlerin altından kalkmamız mümkün değil. Gönüllülerin de katkısı son derece önemli. Geçtiğimiz afetlerde gönüllülerin katkılarını da gördük. Muş'ta şu an 900 gönüllümüz var. Amacımız yılsonuna kadar bin gönüllüye ulaşmak" dedi.

Muş'ta hem kamu kurum ve kuruluşların hem de gönüllülerin olası afet durumlarına iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Vali Çakır, "Dileriz buna ihtiyaç kalmaz ama afet bilinci, afette davranış şartlarını, kurallarını yeteneklerini almış gönüllerimizi yetiştirmek. Gençlerimizle, çalışanlarımızla, dilleğimiz çok güçlü bir afetle mücadele ordusu kurmak. Bu kapsamda da tüm Türkiye'de AFAD Başkanlığımızın koordinesinde çok ciddi çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin sırtlarında Türk bayrakları ile kuleden iple inmesi ile başlayan etkinlikler, çeşitli oyunların oynanması ve ikramlarla sona erdi.

Etkinliğe Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Avni Çakır, Güncel, Sağlık, Yaşam, AFAD, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 İstanbul’un 4 ilçesine yeni kaymakam İstanbul'un 4 ilçesine yeni kaymakam
23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
23:16 AK Partili Miroğlu’ndan Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor
22:53 Diyarbakır’da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yayanın vücudu ikiye bölündü
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 03:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta AFAD Gönüllüleri Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.