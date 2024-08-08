Muş'ta Baraj Gölüne Giren 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Muş'ta Baraj Gölüne Giren 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp

Muş'ta piknik yapmak için Alparslan Barajı gölüne giren Rabia Karakaya ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi boğuldu, 1 kişi kayboldu. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

08.08.2024 22:45
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1) MUŞ'TA BARAJ GÖLÜNE GİREN RABİA VE ONU KURTARMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ BOĞULDU, 1 KİŞİ KAYIP

MUŞ'ta piknik yapmak için kıyısına gittikleri Alparslan Barajı gölüne girip boğulma tehlikesi geçiren Rabia Karakaya (13) ve onu kurtarmaya çalışan aile fertlerinden Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15), suda kayboldu. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Fatma Karakaya'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Alpaslan-1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Bostankent köyünde oturan Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü'ne gitti. Burada sıcak havadan bunalan Rabia Karakaya suya girip, bir süre sonra çırpınmaya başlayınca, aile fertleri de onu kurtarmak için suya girdi. Suya giren Yasin, Edanur ve Fatma Karakaya ile Eylül Tekin de gölde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların da yardımıyla Rabia, Yasin ve Edanur Karakaya ile Eylül Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Suda kaybolan Fatma Karakaya'yı arama çalışmaları devam ederken, talihsiz 4 kişinin cansız bedeni ise Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Baraj Gölüne Giren 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Baraj Gölüne Giren 4 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp - Son Dakika
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