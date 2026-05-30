Muş'ta Bayramda Sessizlik Hakim
Muş'ta Bayramda Sessizlik Hakim

30.05.2026 13:50
Muş'taki Murat Köprüsü ve Alparslan Parkı, su seviyesindeki artış nedeniyle kapatıldı.

MUŞ'ta her bayram binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı, Murat Nehri'nde yükselen su seviyesi nedeniyle alınan 10 günlük tedbirler kapsamında bu bayramı sessiz geçirdi.

Muş'ta bayram tatillerinde en çok ziyaret edilen alanlardan olan Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı, bu yıl boş kaldı. Muş Valiliği tarafından Murat Nehri'nde yükselen su seviyesine karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin ziyarete kapatılması, bayram hareketliliğini önemli ölçüde etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının yürütüldüğü belirtilip, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş ve çıkışların 21-31 Mayıs tarihleri arasında yasaklandığı duyurulmuştu. Geçmiş bayramlarda özellikle şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olan ve yoğunluk yaşanan bölgedeki tedbirler nedeniyle bu bayram sakinlik hakim oldu. Bayramlarda yüzlerce kişinin ziyaret ettiği alanlar, bu kez boş kaldı.

Öte yandan, kontrollü su tahliye çalışmalarına yönelik tedbirlerin yarın sona ermesi, buna bağlı olarak da bölgenin yeniden ziyaretçilere açılmasıyla köprü ve parkın önceki hareketliliğine kavuşması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Sultan Alparslan, Yerel Haberler, Murat Nehri, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

