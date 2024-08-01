Muş'ta Berivanlar Atlarla Yaylaya Gidiyor - Son Dakika
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Muş'ta Berivanlar Atlarla Yaylaya Gidiyor

Muş\'ta Berivanlar Atlarla Yaylaya Gidiyor

Muş'un Varto ilçesinde berivanlar, sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor. İlçeye 75 kilometre uzaklıktaki Karapınar köyünde yaşayan berivanlar, günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başlayarak atlarla yaylaya gitmek için yola çıkıyor. Yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, koyun ve keçilerden sağdıkları sütü atlara yükleyerek evlerine dönüyorlar. Berivanlar, bu zorlu yolculuğa alışkın olduklarını ve hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu belirtiyorlar.

01.08.2024 14:17
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Muş'un Varto ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), sıcak havaya rağmen her gün atlarla yaklaşık 7 kilometre mesafedeki yaylaya giderek küçükbaş hayvanları sağıyor.

İlçeye 75 kilometre uzaklıktaki Karapınar köyünde günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başlayan berivanlar, ev işlerinin ardından atlarla yaylaya gitmek için yola çıkıyor.

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, koyun ve keçilerden sağdıkları sütü atlara yükleyerek evlerine dönüyorlar.

Berivanlardan Zeytun Aslan, gazetecilere, koyun ve keçilerin sağımını yapmak için her gün atla yaylaya çıktıklarını söyledi.

Yolculuğun zorlu geçtiğini ancak bu duruma alıştıklarını belirten Aslan, "Yaklaşık 32 yıldır at sırtında yaylaya koyun sağmaya geliyorum. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Yolda eşlerimiz de bize yardımcı oluyor. Yayla 7 kilometre uzaklıkta. Günümüz koşuşturmayla geçiyor. 7 çocuk annesiyim. Hem işlerimi yapıyorum hem de onlarla ilgileniyorum." diye konuştu.

Süreyya Kartal, "40 yıldır köyden yaylaya koyun sağmaya geliyorum. İlkbaharda başlayarak havalar soğuyuncaya kadar devam ediyor. Yürüyerek çok uzak. Sağdığımız sütü tereyağı ve peynir yapıp satıyoruz. Kışa doğru da kendi ihtiyaçlarımız için peynir ve çökelek yapıyoruz." dedi.

Besici Harun Aslan, yaz boyunca hayvanları yaylada otlattığını dile getirerek, "Köy yakınında meramız az. Bu nedenle kadınlar koyun sağmak için atla gidip geliyor. Bütün yük kadınlarımızın sırtında. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Berivanlar Atlarla Yaylaya Gidiyor - Son Dakika

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