Muş'ta Çilek Hasadı Turu: Kendin Topla, Kendin Ye - Son Dakika
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Muş'ta Çilek Hasadı Turu: Kendin Topla, Kendin Ye

Muş\'ta Çilek Hasadı Turu: Kendin Topla, Kendin Ye
22.06.2026 11:24
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Emre Akın, Muş'ta devlet desteğiyle çilek tarlasında 'kendin topla, kendin ye' deneyimi sunuyor.

Muş'ta çilek üreticisi Emre Akın, devlet desteğiyle kurduğu tarlasında bu yıl ziyaretçilere "kendin topla, kendin ye" konsepti sunarak üretimi turistik bir deneyime dönüştürdü.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan Emre Akın, 10 yıl önce devletin sağladığı hibe desteğiyle 5 dönümlük alanda çilek üretimine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı yüzde 50 hibeyle üretim alanını 7 dönüme çıkaran Emre, yılın ilk hasat döneminde yaklaşık 5 ton ürün elde etti.

Bir aylık hasat döneminin son haftasında "kendin topla, kendin ye" konseptiyle vatandaşları tarlasında ağırlayan Akın, ziyaretçilere hem dalından çilek toplama hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

Tarlaya gelen kent sakinleri hem kopardıkları çilekleri tattı hem de ihtiyaçları kadarını toplayarak hasada destek oldu.

"Bu kadar büyük alanı devlet desteği olmadan ekmek çok zor"

Çilek üreticisi Emre Akın, AA muhabirine, 10 yıl önce devletin verdiği destekle çilek üretimine başladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldıkları eğitimle çilek yetişticiliğini öğrendiklerini anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bu yıl da devletimizin sağladığı yüzde 50 hibe desteğiyle üretim alanımızı 7 dönüme çıkardık. Bu alandaki hasadımızdan yaklaşık 5 ton ürün elde ettik. Tarlada yaklaşık 50 bin fidemiz mevcut. Bu fideleri almaya kalksak çiftçi olarak gücümüz yetmezdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız sağ olsun biz destek sağladı. Anlaşmalı bankalar da kalan kısmı temin etmemizde yardımcı oldu. Bir yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bize tahsis edildi. Devletimizin desteğiyle bu kadar alanı ekebildik. Bu kadar büyük bir alanı devlet desteği olmadan ekmek çok zor."

Akın, Muş'ta insanların sosyalleşebilmesi ve farklı deneyimler yaşaması için "Kendin topla, kendin ye" kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an bahçemizde yüzlerce misafirimiz var. Çocuklarımız ve müşterilerimiz çilekleri toplarken aynı zamanda tadına bakabiliyor. Kasalarımız, poşetlerimiz, kovalarımız, terazimiz, her şeyimiz mevcut. Misafirlerimiz istedikleri kadar çilek topluyor, yiyebildikleri kadar yiyebiliyor. Daha sonra topladıkları çilekleri tartıyoruz. Ücretini ödeyip tarladan ayrılıyorlar. Bu şekilde bir sistem oluşturduk. Üretim alanımızı bu yıl yüzde 50 devlet desteğiyle genişlettik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sağ olsun bize bu konuda destek oldu."

Tarlaya gelen insanların güzel zaman geçirdiğini belirten Akın, "Muş'ta farklı aktivitelerin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu ortamı oluşturduk. Yeter ki insanlar inansın ve emek versin. Hiçbir şey imkansız değil. Burada insanlar çilek topluyor, fotoğraf çekiyor ve doğanın tadını çıkarıyor." dedi.

Çilek tarlasına gelen Tuğba Çelik ise "Aslen Muşluyum ancak yaklaşık 18 yıldır Tekirdağ'da yaşıyorum. Çilek tarlasını sosyal medyadan görünce gezmek amacıyla buraya gelmek istedim. Bu kadar kalabalık olacağını açıkçası beklemiyordum, şaşırdım. 'Kendin topla, kendin ye' konsepti çok güzel. Hoşuma gitti. Ailemle geldim ve güzel vakit geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Mehmet Can da topladıkları çileklerin tadına da baktıklarını belirterek, "Çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Çileği marketten almak yerine dalından toplamak bambaşka bir duygu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Çilek Hasadı Turu: Kendin Topla, Kendin Ye - Son Dakika

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