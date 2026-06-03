Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor
03.06.2026 14:35
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PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Muş'ta eylemlerini sürdürerek evlatlarına seslendi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Yavrum, sensiz bayramımız kara geçti. Gittiğin günden beri bizi etkiliyorsun. Gel, beni, babanı düşün. Gelin devlete sığının, teslim olun. Yolunuz yol değil." dedi.

Baba Halit Altun ise "14 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Artık ölü gibiyiz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, PKK, Muş, Son Dakika

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