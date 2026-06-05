Muş\'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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