Muş'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı

Muş\'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı
22.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kadınlar, el sanatları kurslarıyla hem becerilerini geliştiriyor hem de geleneksel sanatları öğreniyor.

Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muş Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonu ile iki okulda geleneksel el sanatları kursu açıldı.

Kursa katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle hem kendilerini geliştirme imkanı buldu hem de yeni bilgiler edindi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şengül, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin kanaviçe tekniği, Bitlis yöresi harik yapımı, tel kırma ve tığ örücülüğü alanlarında eğitim aldığını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzce açtığımız 4 değişik kursumuz var. Bu kurslarımız yaklaşık 2,5 ay sürecek. Kurslarımızın amacı mesleklerimizi daha ileriye götürmek ve el sanatlarımızı gelecek kuşaklarımıza aktarmak."

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Turizm, Güncel, Kültür, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:57:42. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.