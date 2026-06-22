Muş\'ta Geleneksel El Sanatları Kursları Açıldı

Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Muş Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler kapsamında Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonu ile iki okulda geleneksel el sanatları kursu açıldı.

Kursa katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle hem kendilerini geliştirme imkanı buldu hem de yeni bilgiler edindi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül, kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şengül, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin kanaviçe tekniği, Bitlis yöresi harik yapımı, tel kırma ve tığ örücülüğü alanlarında eğitim aldığını belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzce açtığımız 4 değişik kursumuz var. Bu kurslarımız yaklaşık 2,5 ay sürecek. Kurslarımızın amacı mesleklerimizi daha ileriye götürmek ve el sanatlarımızı gelecek kuşaklarımıza aktarmak."