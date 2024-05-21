Muş\'ta Gerçekleştirilen Operasyonda Gümrük Kaçağı Sigara ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

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Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 25 bin 499 gümrük kaçağı tütün ürünü ve 793 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.