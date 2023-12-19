 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta gönüllü öğretmenler 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta gönüllü öğretmenler 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı

Muş'un Bulanık ilçesinde gönüllü öğretmenler, köy ve mezraları dolaşarak 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı. Öğretmenler, aileleri ikna ederek çocukların eğitime devam etmesini sağladı.

Muş\'ta gönüllü öğretmenler 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı
19.12.2023 - 14:47,  Güncelleme: 14:47
Abone Ol

Muş'un Bulanık ilçesinde çocukların eğitime devamını sağlamak amacıyla köy ve mezraları dolaşan gönüllü öğretmenler, 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmenlerinden oluşturulan 36 kişilik ekip, belirli zamanlarda köy ve mezralara giderek devamsız öğrencileri okula kazandırmak için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kilometrelerce yol kateden öğretmenler, aileleri ikna ederek çeşitli nedenlerle eğitimine devam etmeyen 34 çocuğun okula dönmesini sağladı.

Öğretmenlerle ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Uzgörür beldesine giden Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Çiçekli, gazetecilere, çocukların eğitime devam etmesi için komisyon kurduklarını söyledi.

Okula kazandırdıkları öğrencilerin ilçedeki erkek yatılı okullarında eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Çiçekli, "Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekiyoruz. Bazı nedenlerden dolayı halen erkek öğrencilerimizin devamsızlık sorunu var. Öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 34 erkek öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Okula kazandırdığımız öğrencilerimizin ders eksiğini telafi edeceğiz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Fatima Demiral Işık ise çocukların eğitime devam etmesi için kilometrelerce yol katettiklerini belirtti.

Işık, "Geçmişte sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına giderek onları okula getirmeye ve velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bazı çocuklarımızı okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün devamsız çocukları okula kazandıracağız." dedi.

Sergen Göre de tespit ettikleri devamsız öğrencilerin ailelerini ikna ederek çocukları okula getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Göre, "Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride aldıkları karardan dolayı çok mutlu olur. Bu kapsamda en ücra köylere gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Bulanık, Muş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta gönüllü öğretmenler 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta gönüllü öğretmenler 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement