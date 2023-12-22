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Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 iş yerinde yapılan aramalarda 9 bin boş makaron, 6 bin 200 doldurulmuş makaron, 1440 sigara sarma kağıdı, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 15 puro, 13 elektronik sigara likiti ve 12 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muş\'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
22.12.2023 - 18:49,
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Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki 4 iş yerinde eş zamanlı denetim yaptı.

Yapılan aramalarda, 9 bin boş makaron, 6 bin 200 doldurulmuş makaron, 1440 sigara sarma kağıdı, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram kıyılmış tütün, 15 puro, 13 elektronik sigara likiti ve 12 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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