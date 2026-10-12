Muş\'ta güzlük buğday ekimi başladı, çiftçi tohum ve gübre desteği bekliyor

Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretimin yaygın yapıldığı illerden Muş'ta çiftçiler, güzlük buğday ekimine başladı.

Kent merkezi ve Bulanık ile Malazgirt ilçelerindeki çiftçiler, kış öncesi hazırladıkları tarlalarına buğday tohumlarını ekiyor.

Muş'un Çukurbağ köyünde tohumlarını toprakla buluşturan çiftçilerden 50 yaşındaki Ramazan Tuncer, gazetecilere, 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Her sene bu ay ekim faaliyetlerine başladıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu sene yağmur az yağdı. O yüzden ekim biraz daha geç oldu. Allah'ın izniyle güzel bir verim alırız. Şu anda 50 dönüm arazimiz var. Dönüme 30 kilo buğday, 30 kilo da gübre atıyorum. Devletimizden ricamız, çiftçiye biraz daha destek olması. Özellikle tohum ve gübre konusunda destek bekliyoruz."