Muş'ta İşitme Engelli Sanatçıdan Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta İşitme Engelli Sanatçıdan Sergi

16.06.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berfin Karayel, Korkut'ta 50 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Destek sözü verildi.

Muş'un Korkut ilçesinde 23 yaşındaki işitme engelli Berfin Karayel'in hazırladığı karakalem ve yağlı boya çalışmaları sergilendi.

Çalaplı köyünde yaşayan Karayel, doğa, yaşam ve hayal gücünü yansıttığı eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya karar verdi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrencisi Karayel, öğretmenevinde açtığı sergide 50 eserini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, rehberlik faaliyetleriyle yalnızca eğitim süreçlerinin takip edilmediğini, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına da katkı sağlandığını söyledi.

Saha çalışmalarında rehber öğretmenlerin Karayel'in resim yeteneğini fark ettiğini anlatan Altay, "Özel yeteneklerin erken tespit edilmesi önemli. Genç sanatçı açılan sergiyle ilk kez eserlerini geniş bir kitleyle buluşturdu. Özel gereksinimli bireyleri topluma kazandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü İshan Yasun ise "Bugüne kadar kendi çabalarıyla ilerleyen kızımıza bundan sonra kurum olarak gerekli desteği vereceğiz. Bu sergi kırsalda yaşayan özel yeteneklerin tespit edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Karayel'in yeteneğini daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Öğrencinin babası Mehmet Baki Karayel de "Kızım işitme engelli olarak dünyaya geldi. Berfin, eğitim almadan resim çizme yeteneğini geliştirdi. Öğretmenleri eğitim sürecinde kendisine katkı sundu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Korkut, Güncel, Sanat, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta İşitme Engelli Sanatçıdan Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
13:03
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:42:32. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta İşitme Engelli Sanatçıdan Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.