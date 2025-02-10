Muş'ta Jandarma Uygulamaları

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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat'ta kent genelinde sabit yol kontrol noktaları ve kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 23 bin 683 kişi ve 9 bin 41 araç sorgulandı.

Bu kapsamda, 287 araca 1 milyon 2 bin 778 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda, 145 kişi yakalandı.