Muş'ta Jandarma Uygulamaları

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş uygulamalarını sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat'ta kent genelinde sabit yol kontrol noktaları ve kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 23 bin 683 kişi ve 9 bin 41 araç sorgulandı.
Bu kapsamda, 287 araca 1 milyon 2 bin 778 lira cezai işlem uygulandı.
Uygulamalarda, 145 kişi yakalandı.
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