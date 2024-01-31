Muş\'ta Karakışta Yiyecek Bulmakta Güçlük Çeken Sokak Köpeği ve Yavrularına Hayvanseverler Sahip Çıkıyor

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MUŞ'ta günlerdir etkisini sürdüren ve kenti beyaza bürüyen karakışta yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeği ve 12 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı.

Yavrularına süt verebilmesi için vatandaşlar tarafından yiyecek verilen anne köpek için sıcak bir yuva aranıyor. Yavruları ile Minare mahallesindeki bir binanın dibine sığınan sokak köpeği, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından fark edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle anne köpeğin yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Medeni Yayık, "Bu yavruların soğukta yaşamaları çok zor. Bunlar ya hayvan barınağına alınsın ya da sahiplendirilsin istiyoruz. Biz hayvanseverler olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bir avuç insanla olacak bir şey değil" diye konuştu.

Evinin bulunduğu bina duvarına sığınan anne ve yavruların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlardan Yasin Menav ise 'Sabah işten eve gelirken, bir baktım yavru köpekler ile anneleri kar yağışından ötürü duvarın dibine sığınmış. Aç, susuz bekliyordular. Evden biraz yiyecek getirdim. Bitki örtüsü karla kaplı olduğu için anne yiyecek bulamıyor. Bu nedenle mahalle halkı olarak biz bakıyoruz. Umarım bu soğuk kış gününü atlatırlar" dedi.