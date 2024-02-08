Muş\'ta kardan kahvehanede çay, kahve ve sıcak süt satışı yapılıyor

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MUŞ'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan yaptığı kahvehanede müşterilerine çay, kahve ve sıcak süt satışı yapıyor.

Kültür Mahallesi'nde çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kentte etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çevreden topladığı karı biriktiren Alak, araç ve gereçlerle kar yığını mini bir kahveye dönüştürerek içerisine masa ve sandalye yerleştirdi. Kardan kahvehanenin üzerine de 'Muş Otantik' ve 'Muş iglo ev ? çay, kahve ve süt' yazılı tabela astı. Yılmaz Alak'ın uzun uğraşlar sonucu yaptığı kardan kafe vatandaşların ilgisini çekti. Muş'ta çetin geçen kış mevsimini fotoğraflarıyla anlatan Kenan Demir, "Kahvehane işletmecisi ağabeyimiz kardan bir kahvehane yapmış. Hayatın ve insanların bizleri fazlasıyla yorduğu bu zaman diliminde üzerimizdeki ağırlıkları atmak adına, çok farklı ve bir o kadar otantik olan kardan kahvehaneye gelerek çayımızı, kahvemizi yudumlayarak gündelik üzerimizdeki negatif ağırlıklarımızı attık" dedi. Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden birinin Muş olduğunu belirten kahvehane işletmecisi Yılmaz Alak, 'Şehrimize çok fazla kar yağdığı için bunu eğlenceye çevirdim. Kar yığınlarını kürek yardımıyla bir araya getirdim. Kardan iglo ev dediğimize benzer bir çay ocağı şeklinde yer yaptım. Hayatımıza keyif ve eğlence katarak, insanların dikkatini çekmek için bu iglo evi yaptım. İnsanımız, müşterilerimiz ve misafirlerimiz, bu kardan kahvehanede çay içmek istiyorlar. Bunun içerisinde çay içmenin tadının ve keyfinin farklı olduğunu söylüyorlar. Müşterilerimiz kardan kahvehanemizde resim çekiyor, muhabbetler ediyor, eğleniyor. Zaman zaman kendimizde burada çay içiyoruz. Kardan kahvehanede çay içiyoruz, muhabbet ve sohbet ediyoruz. İnsanlarımız bunun içerisinde çay, kahve ve süt içiyor" diye konuştu.(DHA)