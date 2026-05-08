Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları

08.05.2026 16:05
Muş'ta köy yollarını açmak için karla mücadele ekipleri yoğun çaba harcıyor, çalışmalar ilerliyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ve çığ tehlikesine karşın, yer yer metrelerce karın olduğu alternatif yolu ulaşıma açmak için çalışıyor.

İş makinesi operatörü Muhammed Dinçer, basın mensuplarına, kış boyunca kapalı olan yolun ikinci bir güzergah olarak kullanıldığını söyledi.

Yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten Dinçer, "Açmaya çalıştığımız bu yol, 10 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlıyor. Şu ana kadar çalışmalarımızın yüzde 90'ını tamamladık. İnşallah birkaç günde kalan kısmı da tamamlayarak yolu tamamen ulaşıma açacağız." dedi.

Karla mücadele ekibinde yer alan Müslüm Arslan ise "Köy yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin bazı noktaları çığ riski taşıdığı için çalışmalar büyük dikkatle yürütülüyor. Yaklaşık 10 gündür bu güzergahta yoğun bir mesai harcıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

