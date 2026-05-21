Muş\'ta Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

MUŞ'ta bağlı köprüden geçerken çaya düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek kaybolan Gülsima Yıldız (50) için AFAD, jandarma, UMKE ve sualtı ekiplerinin katılımıyla devam eden arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Cevizlidere köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yakınlarındaki derenin üzerinde bulunan köprüden geçmek isteyen Gülsima Yıldız, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Yıldız, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ekipleri sevk edildi. Van'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri çay yatağı ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin Gülsima Yıldız'ı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.