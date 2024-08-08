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Muş'ta köy yollarında çığ tehlikesine karşı çalışmalar sürüyor

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi, yol hizmet ağında bulunan Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yollarında 'İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı (İRAP)' kapsamında kış aylarında oluşabilecek çığ riskini azaltma ve önleme çalışması başlatıldı.

Muş merkezde 2 bin rakamlı Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yollarında yazın heyelan ve taşkınların, kış aylarında ise kar yağışlarında oluşan çığ tehlikesini önlemeye yönelik Muş İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarında çığ tehlikesine karşı herhangi bir riskin oluşmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "İlimizde 2 yıl önce başlayan sonra da İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı ile ilgili ilin çeşitli noktalarından afet riskinin azaltılması için saha taraması yapıldı. Saha çalışması yapılan yerlerden biri de Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yolumuz da İRAP kapsamında yapılan bir çalışmadır. Burada her yıl karla mücadelede iş makinelerimiz çığ tehlikesi altındaydı. Çoğu zaman da araçların üzerine kar gelerek çığ oluşturup, vatandaşın seyir ve seferinde zorluklar yaşatmaktaydı. Bizler de İl Afet Riskinin Azaltılması Eylem Planı kapsamında gösterilen yerlerle ilgili 1 ekskavatör ve 1 tane de greyderle yaklaşık 6 günlük terasman çalışması yapmaktayız. İlimizde bunun dışında birkaç bölgede daha bu tür çalışmalar yapacağız ki bundan sonraki süreçlerde köy yollarında özellikle vatandaşların gidip gelmesi veya il özel idaresinin makine ve ekipmanları çalışması noktasında herhangi bir riskin oluşmaması için gayret gösteriyoruz" dedi.