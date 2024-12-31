Muş'ta Köyler Kar Altında - Son Dakika
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Muş'ta Köyler Kar Altında

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Muş'ta yoğun kar yağışı, köylerde yaşamı olumsuz etkiliyor; evler karla kaplandı.

31.12.2024 12:48
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Muş'ta yüksek kesimdeki köyler kara gömüldü

MUŞ - Muş'ta yüksek kesimlerdeki bazı köylerde son günlerde etkili olan yağışlarla tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

Muş'ta, 3 gün önce etkili olan yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, köylülerin ise kar çilesi başladı. Merkeze 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde, yağışlarla kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı. Tek katlı evlerin karla kaplandığı köyde erkekler, evlerin damlarını temizlerken kadınlar ise tandırda ekmek pişiriyor.

Köy sakinlerinden 70 yaşındaki Sait Aslan, köylerinde yaklaşık 6 ay karın yerde kaldığını ifade ederek, "Eskiden köyümüzde kar çok yağıyordu. Şimdi o kadar yağmıyor. Bazı yıllar 2-3 metre kar yağıyordu. Evlerimizde çatı yoktu. Tüm karları kürekle temizliyorduk. Camiye geliyorum namazımı kılıp eve gidiyorum. Burada arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Kar yağdığında evimizin önünü temizliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Alaattin Çamtosun ise "Kar yağışı başladı, burası yüksek bir köy. Biz bu köyde hayvancılık yapıyoruz. Bazen o kadar kar yağıyor ki biz içinden çıkamıyoruz. Yolumuz kapalı kalmıyor, her zaman açık. Köyümüzün tarihi yönü de güçlü, burada kilise de var. Kış mevsiminde zorluk çekiyoruz. En az 5 ay kar altında kalıyoruz. Gündüz hayvanlarımıza bakıyoruz, akşamları bir evde toplanıp uzun kış gecelerinde sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar yağışı ile birlikte köylerinin kar altında kaldığını söyleyen köy sakinlerinde Eyüp Omur da, "Köyümüzde cuma günü itibari ile kar yağışı başladı. Çok kar yağdı, neredeyse çatı ve yer bir olmuş durumda. Bizim memleket 5-6 ay kar altında kalıyor. Biz kışın çok çile çekiyoruz ama yine de razıyız bu çileden. Ben bu sene batı illerini gezdim ama kendi memleketim bir başkadır. Biz hayvancılık yapıyoruz, kar yağdığında işimize devam ediyoruz. Kapılarımızın önünü, hayvan yollarını ve damlarımızı kürekle temizliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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