Muş'ta Kozma Dağı eteklerinde çiftçiler 29 yıl sonra hasada başladı - Son Dakika
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Muş'ta Kozma Dağı eteklerinde çiftçiler 29 yıl sonra hasada başladı

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Muş\'ta Kozma Dağı eteklerinde çiftçiler 29 yıl sonra hasada başladı
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Muş'ta Yamaç köyü Şahinler mezrasında yaşayanlar, 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı eteklerinde domates, biber ve karpuz hasadına başladı. Yaklaşık 29 yıl ekip biçemedikleri topraklara dönen üreticiler, ürünlerini Muş-Kulp kara yolu kenarındaki seyyar tezgahta satıyor.

Muş'ta vatandaşlar, Kozma Dağı'nın yüksek kesimlerinde yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin hasadına başladı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 rakımlı Kozma Dağı'nın eteklerinde yer alan Yamaç köyünün Şahinler mezrasında yaşayanlar, domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye, kavun ve karpuz yetiştiriyor.

Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünlerin hasadına başlayan vatandaşlar, ürünlerin bir kısmını ailelerinin ihtiyacı için ayırıyor, kalanını ise Muş-Kulp kara yolu kenarında kurdukları seyyar tezgahta satarak gelir elde ediyor.

Mezrada yaşayan Heybet Şahin, AA muhabirine, eşi Mukaddes Şahin ile Kozma Dağı eteğindeki 12 dönümlük tarlasında çeşitli ürünler yetiştirdiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Burada yetiştirdiğim ürünlerin günlük hasadını yapıyorum. Daha sonra yol kenarında kurduğum seyyar tezgahta kendi yetiştirdiğim ürünleri vatandaşlarla buluşturuyorum. 1991'de bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köyü ve toprağımızı terk etmek zorunda kaldık. Yaklaşık 29 yıl boyunca arazilerimizi ekip biçemedik. O zaman ortam sakin değildi. Daha sonra yeniden topraklarımıza döndük. Burada ektiğimiz tarım ürünleriyle geçimimizi sağlıyoruz."

Hasada başladıklarını belirten dile getiren, "Arazilerimizi bölgede yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 29 yıl ekip biçemedik, bu nedenle boş kaldı. Ama şu an elhamdülillah buradayım. Arsamızda yeni ev yaptık." dedi.

Kaynak: AA
Yamaç KöyüKozma DağıEkonomiGüncelMuşSon Dakika

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