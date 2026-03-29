Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Küçükler Güreş Müsabakaları Tamamlandı

29.03.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen güreş grup müsabakalarında 250 sporcu mücadele etti, madalyalar sahiplerini buldu.

Muş'ta düzenlenen Küçükler Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yeni spor salonunda gerçekleştirilen organizasyona 23 ilden toplam 250 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Ebu Muhsin Aksoy, gazetecilere, 26 Mart'ta başlayan serbest güreş grup müsabakalarının tamamlandığını söyledi.

Organizasyona 23 ilden 250 sporcunun katıldığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Dereceye giren sporculara ödüllerini, madalyalarını ve başarı belgelerini takdim ettik. Küçük yaş grubu olmasına rağmen oldukça güzel ve çekişmeli müsabakalar izledik. Bu da ülkemizdeki güreşin temelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu potansiyeli daha da geliştirmek adına güreş eğitim merkezini faaliyete geçirdiğimiz takdirde, gelecekte dünya dereceleri elde eden sporcular yetiştireceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Muş, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:30:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.