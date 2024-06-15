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Muş'ta Kurban Bayramı öncesi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Beşir Derneği Muş Temsilcisi Mehmet Şah Sümer, hayırseverlerin desteğiyle yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklar ve kente yerleşen depremzedeler için çalışma yaptıklarını dile getiren Sümer, şöyle konuştu:

"Bayramı bayram yapan çocukların mutluluğu, yüzlerindeki tebessümdür. Bu bayramda da çocuklarımızın sevinci eksilmesin, gülüşleri yüzlerinde kalmaya devam etsin diye bayramlık kıyafet dağıtımını gerçekleştirdik."