Muş'ta Kurbanlık Almak İçin Hayvan Pazarında Yoğunluk

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Muş'ta kurbanlık almak isteyen vatandaşlar kenteki hayvan pazarında hareketlilik arttı.

Karasu Köprüsü yakına kurulan hayvan pazarında arife gününde yoğunluk yaşandı.

Kurbanlık almak için pazara gelenler ile besiciler arasında yaşanan sıkı pazarlıklar renkli görüntüler oluşturdu.

Merkeze bağlı Göl köyünden pazara küçükbaş hayvan getiren besici Mehmet Şirin Akdemir, "Muş hayvan pazarına yeni geldim. Hayvanlarımın bir kısmı sattım. Kalanını da satmayı hedefliyorum. Bayrama bir gün kala pazarda yoğunluk var. Geçen seneye göre satışlarımız daha iyi." dedi.

Kurbanlık hayvan almak için merkeze bağlı Güzeltepe köyünden geldiğini belirten Metin Uslu ise fiyatların iyi olduğunu söyledi.