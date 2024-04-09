Muş'ta kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Muş'ta kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı

Muş Belediye Meydanı ile PTT Caddesi üzerinde kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı. Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye Meydanı'nda ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Muş'un zengin kültürünü yansıtan ve özellikle Ramazan Bayramı'na özgü ürünlerin yer aldığı tezgahlar, şehir halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurulan ve birçok vatandaşın daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlayan bayram pazarında, vatandaş eksikliklerini tamamlandı. PTT Caddesinde bayram tezgahı kuran esnaflardan Nurullah Güngör, satışlarının çok iyi olduğunu belirterek, 'Tezgahımızı açtık çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Satışlarımız gayet iyi. Çok yoğunluk var. Hava biraz bozuk yağmur yağmazsa satışımız iyi gidiyor' dedi. Bayram pazarında kurduğu tezgahta kot pantolon satan esnaflardan Murat Şancı, enflasyona inat pantolonun tanesini 250 TL'ye sattığını söyleyerek, 'Tezgahımızı kurduk. Pazar hareketli. Satışımız çok iyi gidiyor. Pantolonun fiyatını 500 TL'den 250 TL'ye düşürdüm. Dolarla değil Türk lirası ile satıyoruz' şeklinde konuştu.

09.04.2024 23:21  Güncelleme: 23:25
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Muş'ta kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı

MUŞ - Muş Belediye Meydanı ile PTT Caddesi üzerinde kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı.

Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye Meydanı'nda ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi.

Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Muş'un zengin kültürünü yansıtan ve özellikle Ramazan Bayramı'na özgü ürünlerin yer aldığı tezgahlar, şehir halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurulan ve birçok vatandaşın daha uygun fiyatlarda alışveriş yapmasını sağlayan bayram pazarında, vatandaş eksikliklerini tamamlandı.

PTT Caddesinde bayram tezgahı kuran esnaflardan Nurullah Güngör, satışlarının çok iyi olduğunu belirterek, "Tezgahımızı açtık çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Satışlarımız gayet iyi. Çok yoğunluk var. Hava biraz bozuk yağmur yağmazsa satışımız iyi gidiyor" dedi.

Bayram pazarında kurduğu tezgahta kot pantolon satan esnaflardan Murat Şancı, enflasyona inat pantolonun tanesini 250 TL'ye sattığını söyleyerek, "Tezgahımızı kurduk. Pazar hareketli. Satışımız çok iyi gidiyor. Pantolonun fiyatını 500 TL'den 250 TL'ye düşürdüm. Dolarla değil Türk lirası ile satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta kurulan bayram pazarında son gün yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

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