16:15 •
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti•
Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kuyumcuya Sahte Altın Satan 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika