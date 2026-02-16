Muş\'ta Kuzu ve Oğlak Doğumları Artıyor

Küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, "baharın müjdecisi" olarak görülen kuzu ve oğlakların dünyaya gelmesiyle besicilerin mesaisi arttı.

Şubat ayıyla başlayan küçükbaş hayvan doğumları, yetiştiricilerin yüzünü güldürdü.

Günün büyük bölümünü hayvanların bakımıyla geçiren besiciler, dünyaya gelen kuzu ve oğlaklarla da yakından ilgileniyor.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, kente 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünde hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi.

Gönç, hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta bu yıl gerçekleşen doğumlarla küçükbaş hayvan varlığının artmasını beklediklerini söyledi.

Kentin hem bitkisel hem de hayvansal üretim kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Gönç, "Şubat ve mart aylarında doğumlar başlıyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin civarında kuzu ve oğlağı kimliklendirip kayıt altına almayı hedefliyoruz." dedi.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bölgede ciddi bir tecrübenin söz konusu olduğunu anlatan Gönç, şöyle konuştu:

"Hem sayısal anlamda hem de verim anlamında ciddi bir konumda olduğumuzu söylememiz mümkün. Üreticilerimizin yıl içinde doğan erkek kuzularını belli bir kesim veya satış olgunluğuna getirdikten sonra uygun yerlere sattığını, dişi kuzularımızı ise sürü yenileme amacıyla ellerinde tuttuklarını söyleyebiliriz. Arazi dağılımımıza baktığımızda yaklaşık yüzde 50'lik kısmını çayır ve mera alanları oluşturmakta. Dolayısıyla hayvanlarımızın doğal ortamda beslenmesi, özellikle kaba yem ihtiyacının doğal yollarla karşılanması gibi ciddi bir avantaja sahibiz."

Besici Mahsum Güler ise koyunların bu günlerde doğum yapmaya başladığını belirtti.

Kalan kısmının da mayıs sonuna kadar doğum yapacağını dile getiren Güler, "Koyunlar hepsi doğduktan sonra erkek kuzularımızı satarız. Dişi kuzularımızı da sürüyü büyütmek için bırakırız. Devletin desteğiyle hayvancılık her geçen yıl bölgede artıyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Meralarımız hayvancılık yapmaya müsaittir." ifadelerini kullandı.