Muş'ta Maganda Kurşunu Küçük Kızı Hayattan Kopardı - Son Dakika
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Muş'ta Maganda Kurşunu Küçük Kızı Hayattan Kopardı

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Muş'ta düğün konvoyunda havaya ateş açılması sonucu 7 yaşındaki Nisa Sönmez hayatını kaybetti.

22.09.2024 00:38
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Muş'ta maganda kurşunu küçük kızı hayattan kopardı

MUŞ - Muş'ta bir düğün konvoyunda eğlence amacıyla havaya ateş açılması sonucu, yorgun mermi evinin önünde oturan küçük bir kızın başına isabet etti.

İddiaya göre dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, Yarpuzlu köyünde ailesiyle evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, düğün konvoyundan ateşlenen merminin isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Aile bireylerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, buradaki tedavinin ardından Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ilkokul 2. sınıf öğrencisi küçük kız, hayatını kaybetti.

Nisa'nın cenazesi, ailesi ve köy halkının gözyaşları arasında Yarpuzlu köyüne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Aile, defin işleminin ardından köyün taziye evinde başsağlığı dileklerini kabul etti

Öte yandan jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında dün gece düğüne katılan kişilerin silahlarına el konularak balistik inceleme başlattı.

Muş\'ta Maganda Kurşunu Küçük Kızı Hayattan Kopardı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Muş, Son Dakika

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