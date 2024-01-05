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Muş'ta Meslek Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenler Köy Okullarının Bakımını Yaptı - Son Dakika
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Muş'ta Meslek Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenler Köy Okullarının Bakımını Yaptı

Muş'un Bulanık ilçesindeki Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Mobil Onarım Ekibi, gönüllü olarak 23 köy okulunun bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Ekip, okulların eksikliklerini gidererek eğitim öğretimin aksamamasını sağladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederken, köy okulu müdürü Melisa Yılmaz ise ekibin hızlı gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Muş\'ta Meslek Lisesi Öğrencileri ve Öğretmenler Köy Okullarının Bakımını Yaptı
05.01.2024 - 11:31,
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Muş'un Bulanık ilçesinde meslek lisesi öğrencileri ve öğretmeler, gönüllü olarak gittikleri 23 köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından mobilya, metal, elektrik ve bilişim bölümlerindeki öğretmen ve öğrencilerinden oluşan "Mobil Onarım Ekibi" kuruldu.

Köy okullarından gelen talep doğrultusunda yola çıkan ekip, gönüllü olarak gittikleri okullarda eğitim ve öğretimi aksatmadan okulların küçük onarımlarını yapmaya başladı.

Kendilerine tahsis edilen araçla 2023-2024 eğitim öğretim yılının başından bu yana kilometrelerce yol kateden Mobil Onarım Ekibi, 23 okuldaki eksiklikleri giderdi, arızaları onardı.

Son durakları ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Olurdere köyü olan ekip, burada sıra, masa, priz, mobilya, elektrik tesisatı, pencere ve kapıların bakım onarımını yaptı.

Okulda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AA muhabirine, okul idaresinin talebi üzerine gönüllü ekibin köye geldiğini ifade etti.

Meslek lisesindeki öğretmen ve öğrencilerin okulun eksiklerini yerinde tespit ederek çözüm ürettiğini belirten Tunçel, şunları kaydetti:

"Gönüllü olarak kurulan ekip ile bize gelen taleplerin planlamasını yapıyoruz. Ekibimiz, eğitim öğretimin aksamasına izin vermeden, okulun tüm eksikliklerini gideriyor. Bu eğitim öğretim yılında 23 okulun onarımını gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 55 okulun bakım onarımının yapılması planlanıyor. Öğretmen ve öğrenciler, gönüllü şekilde kilometrelerce yol giderek bu çalışmayı yapıyor. Eğitimin her safhası gönül işi. Çalışmalardan dolayı ekibimize teşekkür ediyorum."

"Ekibin bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk"

Olurdere İlkokulu Müdürü Melisa Yılmaz da okulunun eksiklerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiğini söyleyerek, "Ekip gelip tadilatı yaptı. Çok memnun kaldık. Küçük bir köy okulunun eksikliklerini hızlı bir şekilde halledilmesi bizi çok sevindirdi. Çok mutlu olduk. Herkese teşekkür ederim. Ekibin bu kadar hızlı gelmesini beklemiyorduk." dedi.

Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Funda Günenç ise okulun eksiklerinin iletilmesi üzerine ekip olarak köye geldiklerini anlattı.

Ekipte 8 öğrenci ve 4 öğretmenin bulunduğunu bildiren Günenç, "23'üncü okulumuza geldik. Burada kapı, pencere, priz, elektrik tesisatı, sıra ve masaların bakımını yaptık. Okulun eksikliklerini tamamladık. Bu işi öğretmen ve öğrencilerimizle gönüllü yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencilerinden Adem Bozdağlı, okuldaki bozuk prizleri değiştirdiklerini, diğer tadilatları yaptıklarını belirterek, "Okulumuza yardımcı olmak için gönüllü olarak mobil ekipte yer aldım. Köy köy gezip okulların arızaları gideriyoruz. Bunları yaparken iş güvenliğimizi de alıyoruz. Okullarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de çok mutlu oluyorum." dedi.

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümünde görevli öğretmen Rıdvan Saçın, verimli bir iş yaptıklarını, eğitim öğretimin aksamaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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Borsa İstanbul, Bulanık, Muş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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