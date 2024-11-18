Muş'ta mobil ekip, ara tatilde kırsaldaki 27 okulu onardı - Son Dakika
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Muş'ta mobil ekip, ara tatilde kırsaldaki 27 okulu onardı

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "mobil onarım ekibi" ara tatilde köylere giderek 27 okulun küçük onarımlarını yaptı, eksiklerini giderdi.

18.11.2024 11:16
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Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "mobil onarım ekibi" ara tatilde köylere giderek 27 okulun küçük onarımlarını yaptı, eksiklerini giderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesi için elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarından oluşturulan "mobil onarım ekibi" ara tatilde de çalışmalarını sürdürdü.

Eğitim öğretime verilen bir haftalık arayı değerlendiren ekip, kırsaldaki okullarda görevli idarecilerin talebi üzerine eğitim yuvalarının bakım ve onarımını yaptı.

Tatil boyunca 26 okula giderek talep edilen çalışmaları yapan ekip üyelerinin son durağı merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Yücetepe köyü oldu.

Yücetepe Şehit Ekrem Çağlayan İlkokulu'nda ekip, okulun kapı, pencere, sıra, masa, dolap, musluk ve prizleri onardı, kırılan parçaları değiştirdi.

"Ekibimiz olmasa bu çalışmaları ancak ihale yoluyla yapabiliriz"

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, köylerdeki okulların bakım ve onarımını yapmak için 2018'de mobil onarım ekibini kurduklarını söyledi.

Ekibin kurulduğu günden bu yana köylerdeki okullara hizmet verdiğini anlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Küçük onarımların tamamını bu ekibimizin vasıtasıyla hızlıca yapabilmekteyiz. 112 Acil Sağlık ekipleri gibi hangi okulumuzun bir onarıma ihtiyacı varsa ekibimiz oraya gidiyor. Teknisyen arkadaşımızın telefonunu bütün okullarımızın müdürleriyle paylaştık. Acil onarım durumlarında kendilerini arıyorlar. Mobil onarım ekibimiz de en kısa zamanda okula intikal ederek kapı, pencere, tesisat ve kaloriferlerin onarımlarını yapıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde ekibimiz 27 köyümüzün onarımlarını yaptı."

Ekibin çalışmasından herkesin memnun olduğunu belirten Kıvanç, "Öğretmenlerimizin yüzde 70'i kadın. Kadın öğretmenlerin bu tür onarımları kendi başlarına yapmaları zor. Ekibimiz eksiklerini giderdikleri okulları, eğitim öğretime hazır hale getiriyor. Ekibimiz olmasa bu çalışmaları ancak ihale yoluyla yapabiliriz. Bu hem süreci uzatacak hem de eğitim öğretim mekanlarının hazır hale getirilmesinde güçlüklerle karşılaşmamıza neden olacak." ifadelerini kullandı.

"Ara tatil fırsatını değerlendirdik"

Mobil onarım ekibi koordinatörü Orhan Araz da Yücetepe köyündeki okulun idarecilerinin bakım ve onarım için talepte bulunduğunu belirtti.

Okulun bazı camlarının kırıldığını, kapı kolları, pencere kilitleri ve musluklarının bozulduğunu dile getiren Araz, "Ara tatilde öğrenciler okulda olmadığı için bu durumu fırsata çevirdik. Okullarımızın bakım ve onarımını yaptık. İdarecilerin talebi üzerine bu okulumuzun da eksiklerini tamamladık." dedi.

Yücetepe köyü muhtarı Vahdettin Akçan da ekibin onarımları yaptığını, kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta mobil ekip, ara tatilde kırsaldaki 27 okulu onardı - Son Dakika

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