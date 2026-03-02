Muş'ta Otobüste 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan S.Y'ye ait çantada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
