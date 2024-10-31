Muş'ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı

Muş\'ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı

Muş'ta hamile kadınlara destek için 7/24 hizmet veren 'Riskli Gebelik Danışma Hattı' oluşturuldu.

31.10.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta, kadınların gebelik sürecini güvende geçirmeleri, normal doğum ve çocuk bakımı konusunda bilgilendirilmeleri için "Riskli Gebelik Danışma Hattı" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, doğum oranının yüksek olduğu kentte, psikososyal desteğe ihtiyacı olan gebelere yardımcı olmak, sağlık durumlarının takibini yapmak, hastane randevularını planlamak ve acil durumlarda ambulans hizmeti sunmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçen hafta "Riskli Gebelik Danışma Hattı" birimini oluşturan Sağlık Müdürlüğü, burada 4 hemşire ve ebeyi görevlendirdi.

Kadınların birime kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için sosyal medya platformlarından bilgilendirmeler yapan müdürlük, doktorlardan da desteğe ihtiyacı olanları buraya yönlendirmelerini istedi.

Muş Devlet Hastanesi bünyesindeki 12 kişi kapasiteli "Anne Oteli"ni de yenileyen, daha aktif kullanılmasını sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü, bu çalışmalarla kadınların gebelik sürecini güvende geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.

"Acil durumlarda sevk ve nakil işlemlerini hızlandırıyoruz"

Muş Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu, AA muhabirine, kentte vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmeti almalarına yönelik bazı projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Gebelik sürecinde kadınlara destek vermek, sorunlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini dile getiren Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 'Riskli Gebelik Danışma Hattı' birimini açtık. Hastalarımız 0 537 337 67 01 numaralı hattı arayarak gerekli desteği alabiliyor. 7 gün 24 saat açık olan birimimizde randevu almakta zorlanan gebelerimize randevu planlaması yapıyoruz. Ayrıca, acil durumlarda, 112 Komuta Merkezi ile koordineli çalışarak sevk ve nakil işlemlerini hızlandırıyoruz. Ulaşımda sorun yaşayan veya kışın yolları kapanan köylerdeki riskli gebelerimizi 'Anne Oteli'ne yönlendiriyoruz."

Eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini, kadınları sürekli bilgilendirdiklerini anlatan Hacıoğlu, "Annelere, gebelik öncesi ve sonrası psikososyal destek sağlıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz ve normal doğum hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Hedefimiz, riskli gebelere kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı'mıza ve Vali'mize teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınların danışma birimi hakkında bilgi sahibi olması için gerekli tanıtım çalışmalarını yaptıklarını belirten Hacıoğlu, doktorların da hastalarına bu konuda bilgilendirme yaptığını, gerekli yönlendirmeleri sağladığını sözlerine ekledi.

"İlk çağrımızı hamile bir kadının eşinden aldık"

Danışma hattında görev yapan hemşire Kübra Esmer de 7 gün 24 saat hamile kadınlara hizmet verdiklerini ifade etti.

Güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Esmer, şunları kaydetti:

"Randevu almada problem yaşayanlara yardımcı oluyoruz. Gebe takibini yapıyoruz. Gebe Okulu'nda da bilgilendirmeler yapıyor, eğitimler veriyoruz. Riskli gebeleri otelimize yönlendiriyoruz. Hattımıza gelen ilk çağrıyı paylaşmak istiyorum. Bir gebe kadının eşi çağrı hattımızı arayarak, eşinin hep uyuduğunu ve çocuklara kendisinin baktığını, bu nedenle işe bile gidemediğini aktardı. Biz de konu hakkında gerekli yönlendirmeyi yaptık. Ayrıca kadına psikososyal destek hizmeti verdik. Sorunlarını bu şekilde çözüme kavuşturduk."

Anne Oteli'nde kalan Elif Kutbay da hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, "Burada çok rahat ettim. Çocuğum bir gün yoğun bakımda kaldı. Sonra serviste tedavisine devam edildi. Ben de otel sayesinde çocuğumun yanında kalabildim. Böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum. Görevliler yönlendirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Riskli Gebelik, Sağlık, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Riskli Gebelik Danışma Hattı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.