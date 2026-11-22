Muş'ta etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köy yolları ile bazı ev ve iş yerlerinin çatıları hasar gördü.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yollarında hasar meydana geldi. Yolların onarılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Balcılar ve İnardı grup yolunda heyelan nedeniyle mahsur kalan, içinde 8 kişinin bulunduğu minibüs ekiplerce kurtarıldı.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, şu ana kadar 15 ihbar yapıldığı öğrenildi.