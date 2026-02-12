Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi

Muş\'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi
12.02.2026 10:26
Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Kim Var? Sanat Var!" temalı sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "Kim Var? Sanat Var!" temalı sanat etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Alparslan Üniversitesi 1071 Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, yaptığı konuşmada, sanat, kültür ve eğitimin bir bütün olarak ele alınmasının son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Sanatın birleştirici gücünü, sözün ve müziğin insan ruhuna dokunan tarafını hep birlikte paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kim var' başlığıyla düzenlenen bu anlamlı sanat etkinliğinin özellikle gençlerimiz için ilham verici olacağına yürekten inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yalnızca akademik başarıyı değil, kültürüyle barışık, sanata duyarlı, değerleriyle güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlayışta sanat bir süs değil, eğitimin asli bir parçasıdır. Bu noktada, başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın valimize, eğitime, sanata ve gençliğe verdikleri güçlü desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum."

Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, öğrencilerle şarkılar seslendirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ve Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Sanat, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Muş'ta Sanat Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
