Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okul duvarını resimlerle renklendirdi - Son Dakika
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Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okul duvarını resimlerle renklendirdi

Muş\'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okul duvarını resimlerle renklendirdi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulun duvarını çizdikleri resimlerle renklendirdi. 25 öğrenci, Muş lalesi, telli turna, Sultan Alparslan ve tarihi Murat Köprüsü'nün resimlerini çizerek sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu. Okul Müdürü ve Resim Öğretmeni, öğrencilerin çalışmalarını takdir ederek bölgenin güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

09.05.2024 11:56
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Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, eğitim gördükleri okulun duvarını çizdikleri resimlerle renklendirdi.

Öğretmenlerin desteğiyle çalışma yürüten 25 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun duvarına, Muş lalesi, telli turna, Sultan Alparslan ve tarihi Murat Köprüsü'nün resimlerini çizdi.

Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, gazetecilere, öğrencilerin okul duvarına yörenin güzellikleriyle ilgili figürleri çizdiğini söyledi.

Muş'un tarihi ve turistik yerlerinin daha görülebilir olmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Özçelik, "Resim bölümü öğrencilerimizin tecrübelerini artırmak adına önemli bir çalışma. Duvara resim çizen öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.

Resim Öğretmeni Yahya Yazı da öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun duvarına 10 gün boyunca resimler çizdiğini belirtti.

Çalışmaya 25 öğrencinin katıldığını bildiren Yazı, "Boya çalışmalarında genel olarak Muş havzasında yer alan tarihi Murat Köprüsü, Muş lalesi, telli turna, toy kuşu ve 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın resmini çizdik. Buradaki amaç öğrencilerimizin bölgenin güzelliklerinden haberdar olması ve el becerilerinin geliştirilmesi." diye konuştu.

Okulun 12. sınıf öğrencisi Naziren Bozkurt ise resim çizerken kendini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Resim çizerken hocalarımız bize yardımcı oluyor. Duvarların uzunluğu ve yüksekliği hayallerimize engel değil. Çünkü duvarlara duygularımızı ve hayalimizi yansıtıyoruz. Biz sanatı hem yaşıyoruz hem de yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bitmesiyle öğrencilere tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Muş, Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okul duvarını resimlerle renklendirdi - Son Dakika


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