Muş'ta sporcular Yeni Spor Salonu'na yürüyerek Amatör Spor Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Muş'ta sporcular Yeni Spor Salonu'na yürüyerek Amatör Spor Haftası'nı kutladı

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Muş\'ta sporcular Yeni Spor Salonu\'na yürüyerek Amatör Spor Haftası\'nı kutladı
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Muş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında farklı branşlardan sporcular Göletli Park'ta buluşup Yeni Spor Salonu'na yürüdü. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, amatör sporun disiplin, özveri, centilmenlik ve dayanışma kültürünü geliştirdiğini belirtti.

Muş'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Farklı branşlardan çok sayıda sporcu, Göletli Park'ta bir araya gelerek Yeni Spor Salonu'na kadar yürüdü.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücünü, dostluk ve kardeşlik ruhunu yansıtan Amatör Spor Haftası'nı kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Amatör sporun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını belirten Kılıç, sporun disiplin, özveri, centilmenlik ve dayanışma kültürünü geliştiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Amatör sporcuların hiçbir karşılık beklemeden azimleri ve spora olan tutkularıyla genç nesillere örnek olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu hafta vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Muş'umuzda da Sayın Valimizin himayelerinde sporun farklı branşlarını tanıtmak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bizler inanıyoruz ki her çocuğun, her gencin mutlaka bir spor dalıyla buluşması, onların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimleri için hayati öneme sahiptir."

Gençlerin kentin gururu olduğunu, sahada gösterilen azim ve kararlılığın geleceğin milli sporcularının yetişmesi açısından umut verdiğini ifade eden Kılıç, "Sizlerden beklentimiz, kazansanız da kaybetseniz de her zaman centilmenliği, saygıyı ve kardeşliği ön planda tutmanızdır. Bu, ülkemizin spor geleceği açısından çok kıymetlidir. Gençlerimizi sporun içinde tutarak onların kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sunacağız." dedi.

Kaynak: AA
Yusuf KılıçGençlikGüncelKültürSporMuşSon Dakika

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