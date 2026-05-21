Muş'ta Su Tahliyesi Nedeniyle Yasaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Su Tahliyesi Nedeniyle Yasaklar

Muş\'ta Su Tahliyesi Nedeniyle Yasaklar
21.05.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Murat Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi, bu nedenle bazı alanlara girişler 10 gün yasaklandı.

MUŞ'ta etkili olan sağanak nedeniyle Murat Nehri'nde su seviyesi yükseldi. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında yapılacak kontrollü su tahliyesi kapsamında, tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri'nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Muş Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş ve çıkışların geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Su Tahliyesi Nedeniyle Yasaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP’nin 2023’teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mutlak butlan kararı çıktı
CHP'nin 2023'teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mutlak butlan kararı çıktı
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:32:33. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Su Tahliyesi Nedeniyle Yasaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.