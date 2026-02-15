Muş'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika
Muş'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Muş\'ta Tarım Arazileri Su Altında Kaldı
15.02.2026 12:15
Korkut ilçesinde taşan dere nedeniyle tarım arazileri su altında kalırken, zarar tespitine başlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derenin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla karların hızla erimesi ve etkili olan yağışlar sonucu kentteki bazı köylerde su taşkınları yaşandı, Muş Ovası'ndaki arazilerin bir kısmı suyla kaplandı.

Korkut ilçesine bağlı Kocatarla köyünde de derenin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ekipleri, taşkından etkilenen köyde incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü.

İncelemelere katılan İl Müdürü Necattin Gönç, saha çalışmaları kapsamında tarım arazilerinde ve üretim alanlarında çiftçilerin yaşadığı zararları yerinde tespit etmeye başladıklarını söyledi.

Kocatarla köyünde yağışların ardından derenin taştığını, çevredeki tarım arazilerinin su altında kaldığını belirten Gönç, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar kapsamında Muş Ovası'nda yaklaşık 450 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Suların çekilmesiyle net bir rakam ortaya çıkacaktır. Ekiplerimiz suların çekilmesiyle sahada yeniden çalışma yapacak. Hasar tespit çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceğiz."

İncelemelere İl Müdür Yardımcısı Muhammed Şen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Hasdemir de katıldı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Hava Durumu, İnceleme, Korkut, Güncel, Çevre, Tarım, Muş, Son Dakika

