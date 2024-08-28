Muş\'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Vahyettin Çelik (55), hayatını kaybetti.
Kaza, dün öğle saatlerinde Malazgirt ilçesine bağlı Yaramış köyü yakınlarında meydana geldi. Karahasan köyündeki evine gitmek üzere yola çıkan Vahyettin Çelik'in kullandığı 35 FA 3503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vahyettin Çelik'i hastaneye götürdü. Çelik, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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