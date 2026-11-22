MUŞ'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kurtik Dağı'nda tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkisini artıran tipi ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kurtik Dağı'nda seyir halinde olan ve 10 kişinin içinde bulunduğu minibüs, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kaldı. Yoğun karla kaplanan bölgede minibüsün sürücüsü, ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin de düşmesiyle zor anlar yaşayan araçtaki 10 kişinin ise kendi imkanlarıyla bulundukları bölgeden kurtulduğu belirtildi.