Muş Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı - Son Dakika
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Muş Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı

Muş Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesi amacıyla alındı. Yasaklama, 4 Haziran saat 00.01'den 10 Haziran saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

03.06.2024 23:25
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Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17,19. ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 4 Haziran saat 00.01'den 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı - Son Dakika

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