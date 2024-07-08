Muş'ta geçen hafta uyuşturucudan gözaltına alınan 9 şüphelinden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 1-7 temmuzda düzenlenen operasyonlarda, 496,87 gram sentetik uyuşturucu, 64,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1,59 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinden 2'si tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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