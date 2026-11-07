Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 54 BM 049 plakalı otomobil yük treniyle çarpıştı, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muş'ta hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 BM 049 plakalı otomobil ile yük treni, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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