Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Muş'ta yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Muş'ta Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 54 BM 049 plakalı otomobil yük treniyle çarpıştı, otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muş'ta hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 BM 049 plakalı otomobil ile yük treni, Bağlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Muş Devlet HastanesiBağlarGüncelMuşSon Dakika

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