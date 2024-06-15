Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alınamıyor

Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren 22 yaşındaki gençten 16 gündür haber alınamıyor.
Muş'un Korkut ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan Samet Akın, 30 Mayıs'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'a babası Rahmi Akın ile kurbanlık hayvan getirdi.
Sur Canlı Hayvan Borsası'na gelen ve burada babasından ayrılan Samet Akın'dan 16 gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin, genci bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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