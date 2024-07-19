Muş'un Bulanık Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.

İlçedeki görevine yeni başlayan Koşansu, Malazgirt Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Esnafla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Koşansu, yerel ekonominin gelişimi için vatandaşın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

İlçenin genel durumunu iyileştirmek için çalışma yürüteceklerini belirten Koşansu, fırsat buldukça da esnafı ziyaret edeceğini kaydetti.